В Тюмени устранили 130 засоров на сетях водоотведения

Росводоканал Тюмень Росводоканал Тюмень

130 засоров на сетях водоотведения устранили за 11 дней мая специалисты компании "Росводоканал Тюмень". Всего промыли 5 км канализации.

По информации пресс-службы водоканала, самыми напряженными днями для бригад цеха эксплуатации сетей водоотведения стали 5 и 7 мая. В эти дни ликвидировано 47 засоров.

"Засоры происходят из-за нарушения правил пользования системой водоотведения. Жители сбрасывают в канализацию остатки жирной пищи, салфетки и другой нерастворимый мусор, который препятствует движению стоков", - рассказал начальник цеха эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения Роман Габрильян.

Для предупреждения засоров проходят профилактические промывки. С начала мая с помощью каналопромывочной техники промыто 5 км коммуникаций. Кроме того, для прочистки сетей большого диаметра предприятие системно привлекает специализированные организации, имеющие более мощную технику. В ближайшее время планируется промыть более 20 километров труб большого диаметра.

Для предупреждения засоров важно соблюдать простые правила пользования системой водоотведения. В канализацию запрещено смывать остатки пищи, влажные салфетки, предметы личной гигиены, остатки строительных смесей, наполнители туалетов для животных и другой нерастворимый мусор, напомнили в ресурсоснабжающей организации.