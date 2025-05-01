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В Исетском районе возвели новый памятник воинам Великой Отечественной

Общество, 11:07 14 мая 2025

тг-канал Артема Ирмянцева | Фото: тг-канал Артема Ирмянцева

Памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, откроют в деревне Сизикова Исетского района 16 мая. Его возвели полностью на народные деньги.

"В прошлом году местные жители изъявили желание построить момериал. Инициатором стал Николай Бердышев. Мы с ним буквально вдвоем сначала сплотились над идеей, начали ее прорабатывать. Цель заключалась в том, чтобы задействовать внебюджетные средства, привлечь неравнодушных людей, волонтеров. Так, с помощью добровольцев подняли более 10 тысяч страниц из архивов. Выяснилось, что из деревни на фронт ушло около 130 человек вместо 60, как было известно изначально. Больше половины не вернулись", – рассказал корреспонденту "Тюменской линии" глава администрации Бобылевского сельского поселения Артём Ирмянцев.

тг-канал Артема Ирмянцева | Фото: тг-канал Артема Ирмянцева

Проект памятника разработали волонтеры в Тюмени в 2024 году, строительство началось 8 апреля этого года. Всего на материалы ушло более 600 тыс. рублей. К работе присоединились сотрудники полиции, администрация района, ДРСУ, сельхозпредприятия, члены "Единой России" и "Боевого братства", юнармейцы, волонтерские организации.

"Ко Дню Победы памятник практически был готов, поэтому в деревне провели торжественный митинг у нового сооружения. Собрались местные жители, среди которых ветераны, школьники и представители администрации", - добавил Артём Ирмянцев.

Сейчас здесь завершают монтаж подсветки и наводят порядок. Торжественное открытие запланировано в пятницу на 11 часов. Рядом устроят выставку ретро-автомобилей и макетов оружия. Также гостей угостят солдатской кашей.

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Виктория Макарова

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# Великая Отечественная война , Исетский район , памятник

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