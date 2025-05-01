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Зумеры Тюменской области разместили на 52 % больше резюме с начала года

Экономика, 16:15 13 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Соискатели от 18 до 24 лет разместили на 52 % больше резюме в Тюменской области с января по март в сравнении с тем же периодом годом ранее. Это говорит о растущей вовлеченности студентов и выпускников в поиск работы. Средние зарплатные ожидания при частичной занятости составили 40 тыс. рублей в месяц.

Как сообщает "Авито работа", всплеск активности особенно заметен в преддверии летних каникул. У студентов появляется больше времени, чтобы попробовать себя в полноценной работе с гибким графиком.

Лидером по динамике стала профессия менеджера по работе с клиентами: число резюме выросло на 92 %, а соискатели рассчитывают на зарплату в среднем 35,8 тыс. рублей при частичной занятости. Тенденция свидетельствует о том, современные студенты и выпускники готовы рассматривать не только классические подработки с гибким графиком, но и более сложные и высокооплачиваемые профессии.

На 59 % увеличилось и количество резюме на позицию логиста, доходные ожидания — 50 тыс. рублей в месяц, что объясняется возможностью совмещать работу с учебой.

Тройку лидеров по росту количества резюме занимает профессия оператора колл-центра. Резюме с указанием данных позиций за первый квартал стало на 45 % больше. Зарплатные ожидания составили 35 тыс. рублей за месяц.

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# вакансии , рынок труда , студенты

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