Тюменского предпринимателя осудили за организацию проката квадроциклов без регистрации

фото прокуратуры Тюменской области фото прокуратуры Тюменской области

Тюменский районный суд признал 36-летнего индивидуального предпринимателя виновным в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

В мае 2024 года на территории Тюменского района обвиняемый организовал прокат малогабаритных квадроциклов без регистрации в уполномоченном органе, сообщает прокуратура Тюменской области. "При этом он не обеспечил условия для оказания безопасной услуги, тем самым заведомо организовал оказание возмездной услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - отмечено в сообщении.

В июне 2024 года 18-летняя тюменка арендовала квадроцикл для прогулки с другом. Во время движения она потеряла управление квадроциклом, допустила его столкновение с деревом. В результате падения девушка получила множественные ушибы рук и ног, переломы ребер.

На следствии девушка показала, что она сообщила молодому человеку, представившемуся инструктором, что не имеет ни прав на управление хоть какой-то техникой, ни определенных навыков.

Чтобы управлять квадроциклом в соответствии с действующим законодательством, необходимо в обязательном порядке получить специальное водительское удостоверение. На данный вид транспортного средства нужно получать специальные права категории A1, которые используются для управления мототранспортными внедорожными средствами.

Суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов и взыскал компенсацию морального вреда 100 тыс. рублей.