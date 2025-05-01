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Памятные доски участникам СВО установили в подразделениях АО "Транснефть – Сибирь"

Общество, 11:40 13 мая 2025

Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

Мемориальные доски в память о сотрудниках предприятия открыли в шести подразделениях АО "Транснефть – Сибирь". Они посвящены восьми участникам боевых действий в зоне СВО и одному волонтеру, погибшему при оказании гуманитарной помощи.

Памятные доски размещены в аппарате управления компании, Тюменском, Тобольском, Нижневартовском, Ноябрьском управлениях магистральных нефтепроводов, на Тюменском ремонтно-механическом заводе. Участниками торжественных митингов стали родные и близкие погибших нефтепроводчиков, коллеги, представители власти.

Генеральный директор АО "Транснефть – Сибирь" Рустэм Исламов отметил, что сотрудники предприятия не только достойно выполняют производственные задачи, но и когда возникает необходимость, наши коллеги идут на передовую, чтобы защитить Родину, семью от врагов.

"И этот пример мужества и ответственности мы должны показывать нашим детям", — подчеркнул он.

Заместитель начальника отдела земельного кадастра АО "Транснефть – Сибирь" Марина Носкова поделилась воспоминаниями о Сергее Витальевиче Иванове. Коллеги знали его как доброго, отзывчивого, искреннего и честного человека, и гордятся, что такие герои есть среди нас.

Память погибших при исполнении воинского долга собравшиеся почтили минутой молчания.

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# АО Транснефть - Сибирь , мемориальная доска

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