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Маршруты двух автобусов через Тюменскую слободу временно изменят

Общество, 12:24 13 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Схему движения автобусов № 39 и № 45 временно изменят в Тюмени с 15 мая по 1 июня. Это связано со строительными работами в районе перекрестка улиц Арктической и Василия Подшибякина, сообщает администрация города.

"Маршруты № 39, № 45 будут следовать в объезд перекрытого участка со всеми существующими остановочными пунктами по маршрутам объезда", - уточняется в сообщении.

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Отметим, график для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

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# автобусы , маршруты

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