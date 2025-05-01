Маршруты двух автобусов через Тюменскую слободу временно изменят

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Схему движения автобусов № 39 и № 45 временно изменят в Тюмени с 15 мая по 1 июня. Это связано со строительными работами в районе перекрестка улиц Арктической и Василия Подшибякина, сообщает администрация города.

"Маршруты № 39, № 45 будут следовать в объезд перекрытого участка со всеми существующими остановочными пунктами по маршрутам объезда", - уточняется в сообщении.

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Отметим, график для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.