Маршруты двух автобусов через Тюменскую слободу временно изменят
Схему движения автобусов № 39 и № 45 временно изменят в Тюмени с 15 мая по 1 июня. Это связано со строительными работами в районе перекрестка улиц Арктической и Василия Подшибякина, сообщает администрация города.
"Маршруты № 39, № 45 будут следовать в объезд перекрытого участка со всеми существующими остановочными пунктами по маршрутам объезда", - уточняется в сообщении.
Отметим, график для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.