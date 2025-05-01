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Одного человека спасли на утреннем пожаре в Тюмени

Происшествия, 13:08 13 мая 2025

Управление МЧС России по Тюменской области | Фото: Управление МЧС России по Тюменской области

Пожарные спасли человека из горящей квартиры на ул. Немцова в Тюмени утром 13 мая. Сообщение о пожаре поступило около 10 часов, рассказали в областном Управлении МЧС России.

Благодаря оперативным действиям огнеборцев, возгорание удалось оперативно ликвидировать на площади пяти квадратных метров. В ходе тушения один человек спасен, двое эвакуированы.

На месте работали три единицы техники и девять человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области. Причина пожара устанавливается.

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