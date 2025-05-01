  • 13 мая 202513.05.2025вторник
  • USD80,8883
    EUR90,1117
  • В Тюмени 14..16 С 4 м/с ветер северо-восточный

Тюменский комбинат "Свеза" обновил линии шлифования

Общество, 16:48 13 мая 2025

"Свеза" | Фото: "Свеза"

Тюменский комбинат лесопромышленной группы "Свеза" завершил восстановительный ремонт линии шлифования. На производстве минимизировали риск возникновения дефектов при изготовлении высококачественной фанеры. Объем инвестиций в проект составил около 58 млн рублей, сообщает пресс-служба комбината.

"Ранее нам приходилось ежегодно останавливать линию на капитальный ремонт, что приводило к двухнедельному простою оборудования. В настоящее время командой комбината мы провели не только техническую замену агрегатов, но и саму настройку станка под условия производства, его балансировку, отработку скоростей, нагрузки, процесса подачи. Оптимизация режимов работы оборудования и повышение надежности его компонентов позволят комбинату более эффективно использовать производственные мощности, повысить качество шлифования и обеспечить стабильную эксплуатацию оборудования", — сказал начальник отдела технического обслуживания и ремонта производства шпона комбината "Свеза" в Тюмени Леонид Пробст.

Специалисты заменили все основные механизмы станка, включая калибровочную и шлифовальную группы, транспортный путь, систему подъема и другие компоненты. Проведенные работы позволили обеспечить максимальную стабильность результата в условиях серийного производства, снизить риски появления брака и дополнительных расходов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# комбинат

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:32 13.05.2025Тюменские поисковики обнаружили останки 10 фронтовиков в Новгородской области
16:59 13.05.2025В России утвердили список запрещенных к содержанию животных
16:48 13.05.2025Тюменский комбинат "Свеза" обновил линии шлифования
16:37 13.05.2025В Тюменской области более 4 тыс. жителей пострадали от укусов клещей

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора