Тюменский комбинат "Свеза" обновил линии шлифования

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Тюменский комбинат лесопромышленной группы "Свеза" завершил восстановительный ремонт линии шлифования. На производстве минимизировали риск возникновения дефектов при изготовлении высококачественной фанеры. Объем инвестиций в проект составил около 58 млн рублей, сообщает пресс-служба комбината.

"Ранее нам приходилось ежегодно останавливать линию на капитальный ремонт, что приводило к двухнедельному простою оборудования. В настоящее время командой комбината мы провели не только техническую замену агрегатов, но и саму настройку станка под условия производства, его балансировку, отработку скоростей, нагрузки, процесса подачи. Оптимизация режимов работы оборудования и повышение надежности его компонентов позволят комбинату более эффективно использовать производственные мощности, повысить качество шлифования и обеспечить стабильную эксплуатацию оборудования", — сказал начальник отдела технического обслуживания и ремонта производства шпона комбината "Свеза" в Тюмени Леонид Пробст.

Специалисты заменили все основные механизмы станка, включая калибровочную и шлифовальную группы, транспортный путь, систему подъема и другие компоненты. Проведенные работы позволили обеспечить максимальную стабильность результата в условиях серийного производства, снизить риски появления брака и дополнительных расходов.