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"Лица войны": в Тюмени рассекретили личные дела сотрудников госбезопасности СССР

Общество, 16:04 14 мая 2025

Юлия Божок, ИА "Тюменская линия" | Фото: Юлия Божок, ИА "Тюменская линия"

Выставка "Лица войны" в рамках проекта "Без срока давности" в Тюмени проходит в историческом парке "Россия - моя история". Ее можно посетить до 31 мая. Гости могут познакомиться с рассекреченными материалами по уголовным делам пособников нацистского режима и личными делами сотрудников госбезопасности.

"Один из тех, кто отстаивал честь Родины, был работник Министерства государственной безопасности СССР Александр Яковлевич Фиалковский. Он родился в селе Бердюжье Ишимского района, был простым рабочим. В 1942 году ушел на войну. После войны на освобожденных территориях он занимался важными задачами, искал пособников нацистского режима. Стоит отметить, часть документов, связанных с его работой, до сих пор засекречена. Возможно в будущем, они также станут доступны для граждан", - рассказал корреспонденту информагентства "Тюменская линия" экскурсовод исторического парка "Россия - моя история" Александр Казаков.

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Гости выставки могут познакомится с именами тех, кто искал, ловил предателей. Они занимались важной диверсионной деятельностью на территории противника и проводили операции на передовой.

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"В одном из залов представлены материалы, связанные с героями нашей страны. Можно узнать место рождения, образование, познакомится с нотариально-заверенным документом, где прописаны обязательства. Эти документы рассекретили благодаря работе управления ФСБ России по Тюменской области. Подвиги некоторых героев до сегодняшнего дня были неизвестны", - добавил Александр Казаков.

Юлия Божок

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# Великая Отечественная война , РУФСБ России по Тюменской области

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