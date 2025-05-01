  • 15 мая 202515.05.2025четверг
  • USD80,2237
    EUR90,3821
  • В Тюмени 11..13 С 5 м/с ветер восточный

Три ДТП с участием детей произошли в Тюмени

Происшествия, 07:36 15 мая 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Три ДТП с участием детей произошли в Тюмени 14 мая, сообщает Госавтоинспекция региона.

"Газель" и KIA столкнулись днем на ул. Авторемонтной, 23. По предварительным данным, 60-летний водитель "Газели" при повороте налево не уступил дорогу иномарке. Ранения получили 39-летний водитель и пятилетний пассажир KIA. Мальчик находился на заднем пассажирском сиденье в детском удерживающем устройстве.

11-летняя школьница сбита вечером автомобилем Chevrolet на ул. Тимофея Чаркова, 93. По предварительной информации, девочка с подругами перебегала дорогу вне пешеходного перехода. 37-летний водитель пояснил, что не заметил ребенка, который выбежал на проезжую часть из-за встречных автомобилей. Школьница поранила ногу.

Питбайк и Toyota столкнулись вечером на ул. Валентины Трофимовой, 6 на парковке. 15-летний водитель питбайка, не имеющий права управления транспортом, получил травму ноги. Мототранспорт принадлежит отцу мальчика. Ключи от питбайка школьник взял без разрешения и поехал кататься.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Госавтоинспекция Тюменской области , дети , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:41 15.05.2025Человек погиб на пожаре в Вагайском районе
07:36 15.05.2025Три ДТП с участием детей произошли в Тюмени
20:52 14.05.2025Пятерых водителей задержали в Тюмени за флешмоб во дворе
20:45 14.05.202511 дел по статьям "Диверсия" и "Террористический акт" возбудили в Тюменской области за полтора года  

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора