Три ДТП с участием детей произошли в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Три ДТП с участием детей произошли в Тюмени 14 мая, сообщает Госавтоинспекция региона.

"Газель" и KIA столкнулись днем на ул. Авторемонтной, 23. По предварительным данным, 60-летний водитель "Газели" при повороте налево не уступил дорогу иномарке. Ранения получили 39-летний водитель и пятилетний пассажир KIA. Мальчик находился на заднем пассажирском сиденье в детском удерживающем устройстве.

11-летняя школьница сбита вечером автомобилем Chevrolet на ул. Тимофея Чаркова, 93. По предварительной информации, девочка с подругами перебегала дорогу вне пешеходного перехода. 37-летний водитель пояснил, что не заметил ребенка, который выбежал на проезжую часть из-за встречных автомобилей. Школьница поранила ногу.

Питбайк и Toyota столкнулись вечером на ул. Валентины Трофимовой, 6 на парковке. 15-летний водитель питбайка, не имеющий права управления транспортом, получил травму ноги. Мототранспорт принадлежит отцу мальчика. Ключи от питбайка школьник взял без разрешения и поехал кататься.

Обстоятельства ДТП выясняются.