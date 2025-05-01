Расходы Тюменской области в 2024 году составили более 324 млрд рублей

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Отчет правительства Тюменской области об исполнении областного бюджета за 2024 год рассмотрели депутаты на заседании бюджетного комитета областной думы, которое прошло под председательством Оксаны Величко.

Как сообщил директор регионального департамента финансов Михаил Таранов, расходы областного бюджета в ушедшем году составили 324 миллиарда 800 миллионов рублей или более 93% от годового назначения. Это на 28 миллиардов рублей в абсолютной сумме выше, чем расходы 2023-го.

"13 миллиардов 731 миллион рублей направлены на реализацию региональных составляющих национальных проектов, исполнение близко к 100%. Более 146 млрд или 57% в общем объёме расходов бюджета – расходы социального характера. Это расходы без учёта программы “Сотрудничество”. По сравнению с 2023 годом, условно говоря, расходы в абсолютной сумме приросли на 17 млрд", - рассказал Михаил Таранов .

По его словам, почти 45 млрд рублей – расходы на мероприятия программы развития образования. Средства направлены на получение общедоступного и качественного дошкольного, общего, среднего профессионального образования, обеспечена социальная поддержка семей, имеющих детей и детей-сирот. Направлялись ресурсы на создание современной комплексной инфраструктуры системы образования в Тюменской области.

"Необходимо сказать, что в отчётном периоде введены в эксплуатацию один детский сад и три школы", - подчеркнул Таранов.

Почти 39 миллиардов рублей – расходы на мероприятия программы по развитию здравоохранения. Средства направлены на обеспечение доступной и качественной медицинской помощи. В составе расходов ассигнования, выделяемые на уплату страховых взносов, на обязательное медицинское страхование, оказание высокотехнологичной медицинской помощи, обеспечение лекарственными препаратами, укрепление материально-технической базы учреждений медицины.

На мероприятия программы по развитию социальной политики направлено более 39 миллиардов рублей. Своевременно и в полном объеме обеспечены выплаты социальных пособий и других мер социальной поддержки населения.

На улучшение жилищных условий направлено более трех миллиардов рублей. Более тысячи семей Тюменской области смогли их улучшить.

"Около 29 миллиардов рублей направлено на поддержку экономики. То есть здесь и непосредственно бюджетное финансирование, здесь же и налоговые льготы, предоставляемые правительством региона", - уточнил Михаил Таранов.

Почти 28 миллиардов рублей или 11% от общего объёма расходов – расходы на создание и развитие общественной инфраструктуры. Это транспорт, лесное, водное, жилищно-коммунальное хозяйства.

Почти 70 миллиардов рублей – расходы на мероприятия программы "Сотрудничество". В ней нашли отражение как вопросы социальной политики, так и вопросы укрепления и расширения инфраструктуры на территории автономных округов.

Выполнены обязательства перед органами местного самоуправления. Объём межбюджетных трансфертов почти 104 миллиарда рублей. По сравнению с 2023 годом, объём поддержки местных бюджетов вырос на 11 миллиардов в абсолютной сумме.

Говоря о доходах, Михаил Таранов отметил, что отчётном периоде поступило 295 миллиардов 789 миллионов рублей. Годовое назначение выполнено почти на 106 процентов. Поступление налоговых и неналоговых доходов – 285 миллиардов 116 миллионов рублей, годовое исполнение также 106 процентов. В структуре налоговых и неналоговых доходов 69 процентов составляет налог на прибыль организаций, поступления составили 195 миллиардов рублей, годовое назначение выполнено на 107 процентов.

"По итогам года можно констатировать, что все бюджетные обязательства перед населением, перед контрагентом выполнялись своевременно и в полном объеме. Бюджетная система сбалансирована, коммерческих заимствований нет", - резюмировал глава департамента финансов.

В ходе обсуждения члены комитета задавали вопросы, касающиеся разработки проектной документации объектов городской инфраструктуры, исполнения госпрограмм, дорожного строительства и другие.

В целом депутаты отметили, что при всей сложности исполнения бюджета, он исполнен на очень высоком уровне. Это говорит о качественном управлении правительством области бюджетным процессом.