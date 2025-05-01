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В Тюмени проверят 800 км тепловых сетей

Экономика, 15:42 16 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 800 км тепловых сетей проверят специалисты АО "УСТЭК" с 20 мая. Проверка пройдет в семь этапов.

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов обсудили на заседании штаба по коммунальному хозяйству города совместно с руководителями ресурсоснабжающих организаций и специалистами городского хозяйства, сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев.

"Своевременная ликвидация дефектов позволит избежать возможных аварий зимой и обеспечит бесперебойное теплоснабжение жителей. Параллельно с проведением гидравлических испытаний на запланированных участках тепловых магистралей начнётся капитальный ремонт изношенных сегментов. Все мероприятия строго согласованы между собой, что позволяет оптимизировать сроки ремонта и минимизировать неудобства для горожан", - написал он по итогам совещания в своих аккаунтах в соцсетях.

Ознакомиться с графиком проведения гидравлических испытаний можно на сайте АО "УСТЭК", по телефону 45-15-20.

"Об отключении горячей воды при проведении гидравлических испытаний, опрессовок, жильцов обязаны информировать управляющие компании. Важно, чтобы объявления были размещены заблаговременно", - обратил внимание глава Тюмени.

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# Максим Афанасьев , опрессовка , тепловые сети , УСТЭК

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