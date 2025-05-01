  • 17 мая 202517.05.2025суббота
  • USD80,7689
    EUR90,7062
  • В Тюмени 16..18 С 5 м/с ветер западный

Александр Моор: каждое дерево "Сада памяти" — наша дань уважения поколению победителей

Общество, 12:06 17 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

50 тыс. сеянцев сосны на площади 11 га высадили вблизи дер. Якуши Тюменского района 17 мая. Лесовосстановление территории, пострадавшей от пожара в 2022 году, прошло в рамках всероссийской акции "Сад памяти", посвященной юбилею Великой Победы.

В посадке деревьев в память о героях принял участие губернатор Тюменской области Александр Моор, а также работники лесного хозяйства региона, члены движения "Волонтёры Победы", "Фонда защитников Отечества" и школьные лесничества.

﻿

"В юбилейный год Победы проводится много мероприятий, посвященных этому великому событию, памяти наших ветеранов. Одно из них — всероссийская акция "Сад Памяти", которую мы в Тюменской области проводим на территориях, требующих восстановления после лесных пожаров. Пусть каждое посаженное сегодня дерево станет данью уважения поколению победителей и нашим вкладом в развитие региона", — обратился к участникам мероприятия губернатор.

Глава региона добавил, что результаты этой работы с благодарность оценят следующие поколения жителей Тюменской области.

Приживаемость сеянцев сосны обыкновенной, выращенных в тюменских питомниках, составляет более 85 процентов, отметил заместитель директора Тюменской Авиабазы Андрей Абрамов.

Он напомнил также, что после пожаров в 2024 году на территории Тарталинского участкового лесничества была проведена санитарная рубка, а сегодня идут мероприятия по восстановлению лесного фонда Тюменской области.

﻿

Всего в рамках очередного этапа акции "Сад памяти" в России в планируется высадить 27 млн деревьев — в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.

Посадки уже прошли в южных регионах страны. В Луганской Народной Республике участники акции высадили 10 тыс. сосен. В Херсонской области новые деревья появились около братской могилы и мемориала погибшим мирным жителям.

За пять лет своего существования "Сад памяти" объединил добровольцев из 78 стран. Присоединиться к акции могут все желающие.

Николай Ступников

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Моор , лесовосстановление , посадка леса

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:32 17.05.2025Как получить высокий урожай картофеля, рассказал тюменский агроном
12:06 17.05.2025Александр Моор: каждое дерево "Сада памяти" — наша дань уважения поколению победителей
11:29 17.05.2025Тюменских режиссеров и вокалистов приглашают в летнюю школу имени Аркадия Гайдара
11:20 17.05.2025Об истории тюменской фотографии расскажут на лекции в Текутьевке

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора