Александр Моор: каждое дерево "Сада памяти" — наша дань уважения поколению победителей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

50 тыс. сеянцев сосны на площади 11 га высадили вблизи дер. Якуши Тюменского района 17 мая. Лесовосстановление территории, пострадавшей от пожара в 2022 году, прошло в рамках всероссийской акции "Сад памяти", посвященной юбилею Великой Победы.

В посадке деревьев в память о героях принял участие губернатор Тюменской области Александр Моор, а также работники лесного хозяйства региона, члены движения "Волонтёры Победы", "Фонда защитников Отечества" и школьные лесничества.

"В юбилейный год Победы проводится много мероприятий, посвященных этому великому событию, памяти наших ветеранов. Одно из них — всероссийская акция "Сад Памяти", которую мы в Тюменской области проводим на территориях, требующих восстановления после лесных пожаров. Пусть каждое посаженное сегодня дерево станет данью уважения поколению победителей и нашим вкладом в развитие региона", — обратился к участникам мероприятия губернатор.

Глава региона добавил, что результаты этой работы с благодарность оценят следующие поколения жителей Тюменской области.

Приживаемость сеянцев сосны обыкновенной, выращенных в тюменских питомниках, составляет более 85 процентов, отметил заместитель директора Тюменской Авиабазы Андрей Абрамов.

Он напомнил также, что после пожаров в 2024 году на территории Тарталинского участкового лесничества была проведена санитарная рубка, а сегодня идут мероприятия по восстановлению лесного фонда Тюменской области.

Всего в рамках очередного этапа акции "Сад памяти" в России в планируется высадить 27 млн деревьев — в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.

Посадки уже прошли в южных регионах страны. В Луганской Народной Республике участники акции высадили 10 тыс. сосен. В Херсонской области новые деревья появились около братской могилы и мемориала погибшим мирным жителям.

За пять лет своего существования "Сад памяти" объединил добровольцев из 78 стран. Присоединиться к акции могут все желающие.

Николай Ступников