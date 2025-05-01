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Около 413 тысяч пенсионеров проживает в Тюменской области

Общество, 15:47 18 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 413 тыс. пенсионеров проживает в Тюменской области. С 2019 года их количество существенно не меняется.

"Если общая численность населения в регионе составляет около полутора миллионов человек, то где-то 30 процентов получается. Что касается прироста, то в целом с 2019 года общее количество пенсионеров в регионе существенно не меняется, учитывая прирост, убыль и естественную миграцию", - сказал управляющий отделением СФР по Тюменской области Виталий Левенков.

Как сообщает "Тюменская область сегодня", переходный период по повышению пенсионного возраста, который рассчитан на 10 лет – с 2019 по 2028 год, продолжается. В течение всего переходного периода действуют требования по стажу и пенсионным коэффициентам, необходимые для назначения страховой пенсии по старости.

"Также есть периоды, когда пенсия по возрасту не назначается, как раз текущий год у нас такой – промежуточный, но есть еще социальные пенсии. Так, повышение пенсионного возраста не распространяется на пенсии по инвалидности – они сохраняются в полном объеме и назначаются людям, потерявшим трудоспособность, независимо от возраста при установлении группы инвалидности", – добавил Виталий Левенков.

В 2024 году отделение СФР установило пенсии 22 тыс. жителей региона.

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