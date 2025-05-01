1 тыс. 383 тюменские пары поженились в первые два месяца года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 383 пары узаконили отношения в Тюменской области за январь и февраль 2025 года. Годом ранее их было 1 тыс. 93. При этом значительно сократилось число разводов: 941 в 2025 году, 1 тыс. 268 – в 2024.

Как сообщает Вслух.ру, на 10 тыс. человек населения в регионе пришлось 53 свадьбы (годом ранее – 41). По показателю свадеб область на втором месте в УФО.