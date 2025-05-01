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Тюменские аграрии могут воспользоваться молочной субсидией

Экономика, 13:09 19 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отбор получателей субсидии на поддержку собственного производства и переработку коровьего и козьего молока запустил департамент АПК Тюменской области.

Она предполагает компенсацию части расходов, связанных с производством и переработкой молока. Размер субсидии - 2,15 рубля за каждый произведенный кг. Получить выплату могут как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели и граждане, ведущие личное подсобное хозяйство.

Прием заявок стартует 16 мая и продлится до 9 июня. Подробнее - здесь.

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# АПК , поддержка предпринимателей , субсидия

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