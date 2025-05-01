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Полтонны гуманитарного груза собрали жители Юргинского района

Общество, 13:42 19 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Медикаменты, продукты длительного хранения, предметы гигиены, гостинцы общим весом более полутонны собрали жители Юргинского района в рамках фестиваля дарения #МЫВМЕСТЕ.

50 коробок с помощью направлены в Курскую область, сообщает администрация муниципалитета. В сборе приняли участие активисты Союза женщин России и все неравнодушные селяне.

"Особая благодарность Николаю Палецких, предоставившему транспорт для перевозки груза. Сердечное спасибо всем, кто принял участие в этом важном деле!", - обратилась к землякам руководитель местного отделения Союза женщин России Татьяна Шевелева.

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# гуманитарная помощь , СВО , Юргинский район

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