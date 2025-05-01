Полтонны гуманитарного груза собрали жители Юргинского района
Медикаменты, продукты длительного хранения, предметы гигиены, гостинцы общим весом более полутонны собрали жители Юргинского района в рамках фестиваля дарения #МЫВМЕСТЕ.
50 коробок с помощью направлены в Курскую область, сообщает администрация муниципалитета. В сборе приняли участие активисты Союза женщин России и все неравнодушные селяне.
"Особая благодарность Николаю Палецких, предоставившему транспорт для перевозки груза. Сердечное спасибо всем, кто принял участие в этом важном деле!", - обратилась к землякам руководитель местного отделения Союза женщин России Татьяна Шевелева.