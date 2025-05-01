Качели и скамейки с теневыми навесами установят на Исторической площади в Тюмени

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Качели и скамейки с теневыми навесами установят на Исторической площади в Тюмени у камня в честь основания города. Всего планируется смонтировать четыре таких конструкции, сообщили в городской администрации.

Заместитель руководителя управы Калининского административного округа Александр Логинов и директор МКУ "Служба заказчика по благоустройству Калининского административного округа города Тюмени" Николай Зыков посетили производственную базу, где изготавливаются конструкции, а также осмотрели места для закладки фундамента.

В администрации отметили, что повышение уровня комфортного пребывания на озелененных территориях – одна из приоритетных задач.