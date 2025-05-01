  • 19 мая 202519.05.2025понедельник
  • USD80,7689
    EUR90,7062
  • В Тюмени 13..15 С 0 м/с ветер юго-восточный

Новые арт-объекты возведут в архипарке "Ключи" Нижненавдинского района

Общество, 20:19 19 мая 2025

из Telegram-канала архипарка "Ключи" | Фото: из Telegram-канала архипарка "Ключи"

Три арт-объекта появятся в архипарке "Ключи" Нижненавдинского района. Директор Департамента общественных связей Тюменской области Ирина Широкова вместе с коллегами, вошедшими в состав жюри конкурса арт-объектов и архитектурных инсталляций, выбрали проекты, которые украсят живописное место на берегу озера Ипкуль, сообщает пресс-служба регионального департамента общественных связей.

"Всё больше мест притяжения появляется на карте Тюменской области. Совсем скоро в архипарке "Ключи" мы увидим, как современное искусство способно вписаться природный ландшафт. Из 57 поступивших заявок жюри выбрало три наиболее оригинальные инсталляции. Их авторы — команды из Воронежа, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Уровень всех работ, направленных на конкурс, впечатляет", - прокомментировала Ирина Широкова.

﻿

Увидеть "Колыбель", "Ареакрат" и "Хранители" — так называются проекты-лидеры — можно будет 16 августа на Фестивале "Ключи". В этот день конкурсная комиссия определит абсолютного победителя, чья работа наиболее ярко отражает идеи конкурса.

Уже в конце мая там начнут возводить арт-объекты. Цель конкурса, который проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, — создать пространство с инсталляциями, раскрывающими взаимосвязь природы и человека в традициях народов Сибири и Урала.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# арт-объект

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:19 19.05.2025Новые арт-объекты возведут в архипарке "Ключи" Нижненавдинского района
19:24 19.05.2025Уникальные сорта сирени высадили в Тобольске
19:13 19.05.2025Тюменская область в лидерах по подаче заявок на конкурс "Моя страна – моя Россия"
18:29 19.05.2025Из Тюмени в Бишкек можно уехать с автовокзала

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора