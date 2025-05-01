Новые арт-объекты возведут в архипарке "Ключи" Нижненавдинского района

| Фото: из Telegram-канала архипарка "Ключи" | Фото: из Telegram-канала архипарка "Ключи"

Три арт-объекта появятся в архипарке "Ключи" Нижненавдинского района. Директор Департамента общественных связей Тюменской области Ирина Широкова вместе с коллегами, вошедшими в состав жюри конкурса арт-объектов и архитектурных инсталляций, выбрали проекты, которые украсят живописное место на берегу озера Ипкуль, сообщает пресс-служба регионального департамента общественных связей.

"Всё больше мест притяжения появляется на карте Тюменской области. Совсем скоро в архипарке "Ключи" мы увидим, как современное искусство способно вписаться природный ландшафт. Из 57 поступивших заявок жюри выбрало три наиболее оригинальные инсталляции. Их авторы — команды из Воронежа, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Уровень всех работ, направленных на конкурс, впечатляет", - прокомментировала Ирина Широкова.

Увидеть "Колыбель", "Ареакрат" и "Хранители" — так называются проекты-лидеры — можно будет 16 августа на Фестивале "Ключи". В этот день конкурсная комиссия определит абсолютного победителя, чья работа наиболее ярко отражает идеи конкурса.

Уже в конце мая там начнут возводить арт-объекты. Цель конкурса, который проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, — создать пространство с инсталляциями, раскрывающими взаимосвязь природы и человека в традициях народов Сибири и Урала.