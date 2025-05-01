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Уральские работодатели стали фокусироваться на удержании своих сотрудников

Общество, 11:19 20 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Фокусироваться на удержании действующей команды стали работодатели регионов Уральского федерального округа - для этого они создают различные условия, включая наставничество и адаптацию. По результатам опроса "Авито работы", 37 % респондентов отметили, что у них в коллективах есть программы адаптации для новых сотрудников.

Кроме того, на платформе выросла до 20 % доля вакансий с добровольным медстрахованием, с упоминанием обучения или переобучения для сотрудников — 17 %. Вакансий с гибким графиком работы за последний год стало больше на 22 %. Вместе с тем, решение о выборе работодателя соискатели принимают не только на основе материальных факторов.

"Помимо достойного уровня оплаты, что обозначили 52 процента опрошенных, в топ вошли такие варианты ответов, как комфортный график работы - 39 процентов, стабильность и надёжность компании - 38 процентов. Для 36 процентов респондентов главную роль сыграли условия труда в офисе или на предприятии, а четверть опрошенных отметили, что выбрали работодателя, потому что он предоставил им привлекательный соцпакет — ДМС, дополнительные дни отпуска и другие условия. HR-специалисты сегодня во многом берут на себя функцию маркетологов: чтобы восполнять нехватку кадров, им важно знать ожидания соискателей, находить решения для их потребностей, а также подчёркивать свои конкурентные преимущества в вакансиях и при личном знакомстве с кандидатами", — отметил директор по развитию "Авито работы" Роман Губанов.

Напомним, в Тюменской области рост количества резюме составил 39 % с начала года. А среднее зарплатное предложение увеличилось до 68,8 тыс. рублей.

Оксана Корнеенкова

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# Авито , вакансии , занятость , работа , работодатели

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