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В Тюмени школьники на автомобиле въехали в металлическое ограждение

Происшествия, 16:16 20 мая 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Автомобиль ВАЗ 2105 въехал в металлическое ограждение около 7 часов на ул. Камчатской в Тюмени 20 мая. Водитель не справился с управлением, он убежал с места ДТП вместе с другом-пассажиром.

Предварительно, водителю 17 лет, права управления транспортом он не имеет, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. В машине остались две пассажирки, девушки 17-ти и 18-ти лет, одна из них школьница. Обе получили ранения.

Обстоятельства аварии выясняются.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

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# ДТП , несовершеннолетние

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