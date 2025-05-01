20 тысяч человек зарегистрировались на "Зелёный марафон" в УФО и Башкирии

| Фото: Пресс-службы Сбербанка | Фото: Пресс-службы Сбербанка

Около 20 тыс. человек в Уральском федеральном округе и Республике Башкортостан уже зарегистрировались на благотворительный забег "Зелёный Марафон", который Сбер проводит 31 мая.

В Тюмени площадкой для мероприятия будет набережная Туры, старт — у мультицентра "Контора пароходства". Участникам от 14 лет предлагают дистанции 1 км и 4,2 км, от 18 лет — 10 км.

Будут забеги на 420 м для детей 7–13 лет. Для малышей от 6 месяцев до 1 года запланирован фан-забег на 5 м.

Также в программе для любителей спорта от 14 лет — скандинавская ходьба на 5 км. А начнется мероприятие с дружеского забега "5 верст" на 5 км. Необходима медицинская справка.

Стартовые номера можно получить 30 мая с 9 до 20 часов в коворкинг-центре "Улётная точка" (ул. Герцена, 63/1, Цветной бульвар).

В день мероприятия регистрация начнётся в 7 часов, в 8 часов откроются сцена и зоны активностей, забеги стартуют в 9 часов. Награждение победителей — с 12 часов 30 минут.

Титульным партнером "Зелёного марафона" в Тюмени выступает федеральный застройщик "ЭНКО".

"Зелёный марафон" состоится в 60 городах России. Все добровольные пожертвования с мероприятия, в том числе на благотворительной платформе "СберВместе", поступят в фонд "Вклад в будущее"для поддержки детей с особыми потребностями и ребят с опытом сиротства. Сбер удвоит сумму.

"Спорт — это инструмент для внутреннего роста и дисциплины. На Урале и в Башкирии, где природная сила вдохновляет на движение, пробежки не только укрепляют тело, но и наполняют смыслом. “Зелёный марафон” — часть большой инициативы Сбера. В этом году забег охватит десятки городов с их сильным сообществом. Становитесь его частью, и пусть “Зелёный марафон” положит начало новой привычке— выбирать здоровье. А если бег — не ваш формат, приходите всей семьёй, чтобы интересно провести время вместе", - рассказал вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка Пётр Колтыпин.

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