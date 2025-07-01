2 тысячи 400 юных тюменцев учатся ремеслу и участвуют в театральных постановках

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Ремесленные и творческие мастер-классы, литературные чтения произведений и театральный интерактив проводят для детей Тюменской области в рамках театрально-ремесленной мастерской "Лети, деревянная птица". Участие в ней уже приняли 2 тыс. 400 ребят, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Дети создают работы из дерева, полимерной глины, ткани, изготавливают костюмы и декорации для театральных постановок, участниками которых становятся сами. В команде проекта — мастера-ремесленники региональной общественной организации "Гильдия мастеров" и участники проекта "Чудейство". Они провели занятия в пришкольных лагерях города Тюмени, Богандинской школе № 2, детском центре "Олимпийская Ребячка".

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

До конца лета планируется охватить 3 тыс. 140 детей в возрасте от 6 до 11 лет. Добавим, мастерская реализуется при грантовой поддержке "Движения первых".