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В Тюмени сбивший пенсионера водитель электровелосипеда заплатит 300 тыс. рублей

Происшествия, 19:34 16 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

300 тысяч рублей взыскала прокуратура Ленинского округа Тюмени с водителя электровелосипеда, который сбил пенсионера.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в декабре 2024 года по пути движения от ул. Розы Трениной к ул. Олимпийской 76-летнего жителя Тюмени сбил водитель электровелосипеда. В результате происшествия пешеход получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован в ОКБ № 2.

Прокурор округа обратился в суд с иском о взыскании с водителя в пользу пострадавшего компенсации морального вреда. Ленинский районный суд Тюмени удовлетворил требования прокурора. Исполнение судебного решения находится на контроле прокурора.

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# велосипедисты , прокуратура Тюменской области

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