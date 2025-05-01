Нарушения качества и безопасности гороха выявили в Тюменской области

| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре

Нарушения качества и безопасности гороха выявили в Тюменской области. Представитель фермерского хозяйства в течении месяца внес в информационную систему "Зерно" данные о трех партиях, которые не соответствуют национальным стандартам, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Общий объем партий гороха урожая 2024 года составил 112,39 тонн. Все они попали под индикаторы риска.

Главе крестьянско-фермерского хозяйства за нарушение требований технических регламентов объявили предостережение. А также внесено представление по устранению причин и условий, которые способствовали совершению административного правонарушения.