Нарушения качества и безопасности гороха выявили в Тюменской области
Нарушения качества и безопасности гороха выявили в Тюменской области. Представитель фермерского хозяйства в течении месяца внес в информационную систему "Зерно" данные о трех партиях, которые не соответствуют национальным стандартам, сообщает региональное управление Россельхознадзора.
Общий объем партий гороха урожая 2024 года составил 112,39 тонн. Все они попали под индикаторы риска.
Главе крестьянско-фермерского хозяйства за нарушение требований технических регламентов объявили предостережение. А также внесено представление по устранению причин и условий, которые способствовали совершению административного правонарушения.