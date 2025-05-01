Жителя Абатского района наказали за пьяную езду на мотоблоке

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Мотоблока лишился 51-летний любитель пьяной езды из Абатского района. Технику по решению суда конфискована в доход государства, сообщает прокуратура Тюменской области.

Установлено, что в сентябре 2024 года ранее привлекавшийся к административной ответственности за нетрезвое вождение селянин пьяным ездил на мотоблоке по дорогам с. Абатское.

Мужчину остановили сотрудники Госавтоинспекции. По заключению эксперта мотоблок является механическим транспортным средством и относится к категории самоходных машин.

Кроме того, мужчине предстоят обязательные работы сроком на 240 часов, он также лишён права управления транспортом на срок год 10 месяцев.