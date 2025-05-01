Во всех населенных пунктах Уватского района проложили минполосы

| Фото: администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

Все населенные пункты Уватского района обеспечены минерализованными полосами в пожароопасный период, сообщает администрация муниципального образования.

Проложили их еще в октябре при подготовке к пожароопасному периоду 2025 года. Ширина полос - 10 м.

В мае все полосы проверят и при необходимости обновят. Такая работа уже проделана в с. Демьянском.