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Во всех населенных пунктах Уватского района проложили минполосы

Общество, 12:25 26 мая 2025

администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

Все населенные пункты Уватского района обеспечены минерализованными полосами в пожароопасный период, сообщает администрация муниципального образования.

Проложили их еще в октябре при подготовке к пожароопасному периоду 2025 года. Ширина полос - 10 м.

В мае все полосы проверят и при необходимости обновят. Такая работа уже проделана в с. Демьянском.

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# противопожарный сезон , Уватский район

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