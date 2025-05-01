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Онкологи применяют на практике научные разработки тюменских ученых

Общество, 12:14 26 мая 2025

www.tyumsmu.ru

Научные разработки ученых Тюменского медицинского университета используют онкологи города. Об этом на 50-летии кафедры онкологии, радиологии и рентгенотерапии сказала заведующая кафедрой, кандидат медицинских наук, директор-главный врач Медицинского города Валерия Павлова.

"Мы провели радионуклеидную диагностику отечественного радиофармацевтического препарата "Сентискан" и проводим исследование сторожевых лимфатических узлов при разных нозологиях с этим отечественным препаратом. Также работа ведется в направлении сохранения фертильности онкологических пациентов, тоже применимый на практике проект кафедры. Помимо этого, изучаем возможности профилактики кардиотоксичности", - сказала Павлова.

Ректор ТМУ Иван Петров отметил, что в Медицинском городе трудятся выпускники и ординаторы вуза: "Наша основная цель — подготовка высококвалифицированных специалистов, способных эффективно бороться с этой серьезной болезнью. Сообща разрабатываются новые технологии скрининга, выявления заболеваний на ранних стадиях, внедряются новые способы лечения – и на одном месте мы стоять не должны".

Директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова отметила, что 50-летие кафедры – это серьезный рубеж:

Об истории кафедры онкологии, радиологии и рентгенографии рассказал доцент кафедры Николай Федоров. Были представлены доклады, раскрывающие особенности лечения онкозаболеваний сегодня и перспективы химиотерапии.

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