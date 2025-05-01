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Шесть тюменских школ победили в конкурсе общества "Знание"

Общество, 16:16 26 мая 2025

Минпросвещения России | Фото: Минпросвещения России

Шесть тюменских школ победили во втором сезоне конкурса инициатив родительских сообществ общества "Знание". Итоги подвели на IV заседании Всероссийского родительского комитета, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Победителями конкурса стали: Омутинская школа № 2, Сорокинская школа № 1, Емуртлинская школа Упоровского района, Шороховская школа Исетского района, лицей им. Е. Г. Лукьянец из Ишима и школа № 22 Тюмени. Они получат премии от 200 тыс. до 1 млн рублей.

"У нас перед началом нового учебного года пройдёт Общероссийское родительское собрание. На нём мы расскажем о нововведениях в учебной программе, ответим на вопросы родителей. В этом году хотим провести его совместно с Всероссийским родительским комитетом. Подходы к школьному обучению действительно меняются. Например, в новом учебном году в ряде пилотных регионов пройдёт эксперимент: в школах начнут выставлять оценку за поведение", — сказал министр просвещения России Сергей Кравцов.

Всего победителями стали 1 тыс. 15 проектов из 85 регионов Российской Федерации.

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# конкурс , общество Знание

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