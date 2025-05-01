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Тюменский отдел рыбоохраны передал волонтерам 30 кг сетей

Общество, 17:34 28 мая 2025

Нижнеобское территориальное управление Росрыболовства | Фото: Нижнеобское территориальное управление Росрыболовства

30 кг сетей для изготовления маскировочных костюмов для участников специальной военной операции передал тюменский отдел рыбоохраны.

Как сообщает Нижнеобское территориальное управление Росрыболовства, предприятие предоставило неводный материал объединению "Твори добро" рыбопромышленники.

"Капроновые сети с крупной ячеей обладают высокой прочностью и оказались оптимальными для изготовления маскировочных костюмов "Леший", которые волонтеры шьют для воинских подразделений", - уточнили в региональном управлении Росрыболовства.

Отметим, волонтеры организации "Твори Добро" регулярно изготавливают и направляют в зону боевых действий маскировочные костюмы, теплое белье, гуманитарную помощь и другие необходимые средства поддержки для военнослужащих.

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# волонтеры , Росрыболовство , СВО

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