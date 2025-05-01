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В Тюменской области выявлены новые факты незаконных подвесов линий связи на опорах ЛЭП

Общество, 14:41 28 мая 2025

пресс-служба «Россети Тюмень» | Фото: пресс-служба «Россети Тюмень»

Специалисты компании "Россети Тюмень" продолжают выявлять незаконные подвесы волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на объектах электросетевого хозяйства Тюменской области. С начала года ими были проведены плановые осмотры порядка 250 тысяч опор ЛЭП.

При обнаружении незаконного подвеса ВОЛС компания старается установить их собственников - операторов связи. В большинстве случаев это удается, после чего собственникам направляется требование об устранении допущенных нарушений. В настоящее время на заключительной стадии подписания находятся договоры с операторами связи на размещение ВОЛС более чем на 11 тысячах опор ЛЭП. Однако владельцы несанкционированных подвесов на 2,4 тысячи опор остаются неустановленными. Если собственники телекоммуникаций не будут определены или откажутся признать факт незаконного размещения своего имущества на опорах ЛЭП, то энергокомпания будет вынуждена демонтировать его.

Так, с 9 июня 2025 года работы по демонтажу незаконных подвесов, размещенных на опорах ЛЭП, будут проводиться в следующих населенных пунктах региона:

Абатский район

· деревня Камышинская (от ул. 8 Марта на ул. Мира, 4)

· деревня Логинова (ул. Октябрьская, д.32 рядом ФАП, от с.Тушнолобово до д. Логинова)

· село Тушнолобово (от ул. Степная 20 вдоль трассы до ул. Береговая, ул. Советская дом 77-79)

Армизонский район

· село Армизонское (выезд в сторону с. Яровое)

Ишимский район

· Село Второпесьяново (ул. Береговая, ул. Советская, рядом ФАП)

Сладковский район

· село Беково (ул. Первая)

· село Ловцово (ул. Первая)

· деревня Майка (ул. Центральная, 28–56)

· деревня Рождественка (ул. Ветеранов)

Юргинский район

· село Юргинское (ул. Центральная)

Напомним, несогласованный подвес ВОЛС может стать причиной перебоев в электроснабжении потребителей, а также является потенциальной угрозой для жизни и здоровья самих нарушителей. Кроме того, противоправные действия собственников оптоволокна значительно затрудняют выполнение ремонтно-профилактических и аварийно-восстановительных работ на воздушных линиях электропередачи.

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# Россети Тюмень

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