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Тюменец зарезал мужа своей сестры

Происшествия, 11:30 29 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

38-летнего жителя Тюменского района обвиняют в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СКРФ по Тюменской области.

Инцидент произошел 25 мая 2025 года ночью в одном из домов в с. Луговое Тюменского района. Обвиняемый в ходе семейного конфликта, который возник на почве личной неприязни, взял нож и ударил в грудь мужа своей сестры. От полученного ранения 43-летний мужчина скончался на месте.

В настоящее время фигуранта задержали. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователь СК России провел осмотр места происшествия, допросил свидетелей, назначил комплекс экспертиз.

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# СУ СК РФ по Тюменской области , убийство

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