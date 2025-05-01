Летний фестиваль ГТО организуют в Тобольском районе

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Летний фестиваль ГТО среди всех категорий населения состоится в поселке Прииртышский Тобольского района 31 мая. Участники проявят себя в скорости, выносливости и гибкости, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

В борьбе за звание лучших поучаствуют представители десяти школ, девяти сельских поселений, восьми трудовых коллективов и шести команд пенсионеров.

Фестиваль посвящен 80-летию Великой Победы и героям СВО. Соревнования пройдут на базе Прииртышской СОШ и СОК "Сибиряк".

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