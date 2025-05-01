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Первое предприятие завершило посевную в Исетском районе

Экономика, 15:23 30 мая 2025

администрация Исетского района | Фото: администрация Исетского района

Первое предприятие завершило посевную кампанию в Исетском районе. 3,6 тыс. га компании "Агротехнология" уже под зернобобовыми культурами – пшеницей и горохом. Это 6 % посевных площадей района, сообщает администрация муниципалитета.

Возделывание сельскохозяйственных культур предприятие осуществляет с применением ресурсосберегающих технологий. Используются передовые сорта культур. На высоком уровне и работа по обнвлению сортов.

Отметим, "Агротехнология" становится лидером посевной уже второй год подряд.

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# АПК , Исетский район , посевная кампания

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