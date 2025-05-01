Первое предприятие завершило посевную в Исетском районе
Первое предприятие завершило посевную кампанию в Исетском районе. 3,6 тыс. га компании "Агротехнология" уже под зернобобовыми культурами – пшеницей и горохом. Это 6 % посевных площадей района, сообщает администрация муниципалитета.
Возделывание сельскохозяйственных культур предприятие осуществляет с применением ресурсосберегающих технологий. Используются передовые сорта культур. На высоком уровне и работа по обнвлению сортов.
Отметим, "Агротехнология" становится лидером посевной уже второй год подряд.