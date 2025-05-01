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Выставку картин Рубенса в Тюмени продлили до 15 июня

Общество, 15:12 30 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставочный проект "Питер Пауль Рубенс и его время" в Тюмени продлили до 15 июня. Жители областной столицы смогут познакомиться с творчеством художника в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова, сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.

Подлинные художественные раритеты предоставил Ирбитский государственный музей изобразительных искусств. Выставка позволяет проследить, как наследие Рубенса распространилось по Европе, сформировало целое поколение художников и дало импульс к развитию искусства гравюры.

Доминанта проекта — недавно атрибутированное полотно "Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой", принадлежащее кисти самого Рубенса. Возраст шедевра — более 400 лет. Эксперты определили, что это ранний, авторский вариант работы фламандского художника. Более поздний хранится в Художественно-историческом музее в Вене.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.

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# Музейный комплекс им , Словцова

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