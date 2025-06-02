Тюменские вузы реализуют совместную программу подготовки магистров

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Совместную подготовку магистров начнут тюменские университеты с сентября 2025 г. После апробации межвузовских образовательных программ их реализация продолжится в Межуниверситетском кампусе в Тюмени, сообщает Тюменский медуниверситет.

Обучение организовано по сетевому принципу. Тюменский медицинский университет будет сотрудничать с Государственным аграрным университетом Северного Зауралья и Тюменским государственным университетом по программе магистратуры "Биотехнология". На базе вузов–партнеров магистранты ТМУ будут изучать основы генной инженерии и биотехнологию растений.

В Тюменском медуниверситете магистранты ГАУ Северного Зауралья и ТюмГУ освоят дисциплины "Технологии лабораторной диагностики" и "Фармакологические и токсикологические характеристики биологической продукции".

"Каждый из вузов-партнеров обладает сильными профессиональными компетенциями в своей сфере, имеет специализированные лаборатории, развивает собственные научные направления. Благодаря совместным учебным программам наши выпускники, а это специалисты, которые прежде всего погружены в научную деятельность, смогут смотреть на мир науки не только глазами врача или провизора, но и глазами математика, биолога. Возможность получить такой опыт очень ценна и, несомненно, повысит качество подготовки наших выпускников", - прокомментировал ректор Тюменского медицинского университета Иван Петров.

Напомним, Тюменский кампус строится в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" нацпроекта "Молодежь и дети". Срок реализации проекта - 2028 г.