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Особый противопожарный режим в Тюменской области продлен до 26 июня

Общество, 11:41 02 июня 2025

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

До 26 июня продлен в Тюменской области особый противопожарный режим. Соответствующее постановление регионального правительства подписал губернатор Александр Моор.

"Более ста природных пожаров произошло в нашем регионе в этом году. Основная причина возгораний – несоблюдение правил пожарной безопасности местным населением. Чтобы защитить леса от огня, продлеваем особый противопожарный режим", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Под запретом остаются посещение лесов, сжигание мусора, использование открытого огня на дачах и личных подворьях. За нарушение правил пожарной безопасности законом предусмотрена административная, а в некоторых случаях – уголовная ответственность.

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# лесные пожары , особый противопожарный режим

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