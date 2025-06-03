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Четыре проекта Тюменской области вышли в полуфинал конкурса "Родная игрушка"

Общество, 18:44 03 июня 2025

сайте Всероссийского конкурса "Родная игрушка" | Фото: сайте Всероссийского конкурса "Родная игрушка"

Четыре проекта Тюменской области вышли в полуфинал Всероссийского конкурса "Родная игрушка". Они попали в число лучших 62 идей из 34 регионов страны. Теперь участникам предстоит создать рабочий прототип своей игры или игрушки в мастерской компании-партнера.

Эксперты отметили тюменскую серию игрушек "Спецотряд МЧС". Набор из трех фигурок знакомит детей с профессиями, в которых ежедневно требуются смелость, ответственность и готовность прийти на помощь. Три персонажа — пожарный Федор, водолаз Михаил и горный спасатель Гриша — помогают ребенку не просто играть, а учиться: понимать, как действовать в экстренных ситуациях, работать в команде и помогать другим.

В следующий этап также прошла серия коллекционных кукол – времена года, игра с которыми помогает ребенку осмыслить важные темы — от природных явлений и смены времен года до личностных качеств, таких как доброта, сочувствие и гражданская ответственность.

сайте Всероссийского конкурса "Родная игрушка" | Фото: сайте Всероссийского конкурса "Родная игрушка"

Среди других проектов, представляющих Тюменскую область – экономико-историческая игра "Благое дело. Клуб меценатов". Это приключение, в котором игроки становятся купцами конца XIX — начала XX века: они торгуют, строят, организуют балы, совершают благотворительные поступки и преображают собственный город. В игре представлены 30 реальных исторических персонажей и более 20 подлинных локаций.

сайте Всероссийского конкурса "Родная игрушка" | Фото: сайте Всероссийского конкурса "Родная игрушка"

Еще один проект - "РОБИ" поможет развить инженерные навыки и креативное мышление у детей. Конструктор объединяет робототехнику, искусство, кино, игры и литературу, что делает его привлекательным для детей с самыми разными интересами. Проект учит работать с текстовой, графической, звуковой и видеоинформацией, разбираться в механизмах, следовать инструкциям и управлять роботами.

сайте Всероссийского конкурса "Родная игрушка" | Фото: сайте Всероссийского конкурса "Родная игрушка"

Генеральный директор Общества "Знание" Максим Древаль анонсировал проведение масштабного Фестиваля детских игр и игрушек, где финалисты из разных регионов представят свои итоговые работы. Фестиваль игрушек с выставкой прототипов проведут 1 сентября в Национальном центре "Россия". Дети и родители смогут опробовать реализованные проекты и отдать свой голос за лучшие, по их мнению, игрушки. После того, как эксперты определят победителей, начнется производство и реализация лучших игрушек страны.

Отметим, организаторами Всероссийского конкурса "Родная игрушка" являются общество "Знание" и "Движением первых".

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# Движение первых , игрушки , общество Знание

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