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Тюменцам рассказали о работе городского транспорта

Общество, 12:58 25 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ежедневно на улицы Тюмени выходит более 900 пассажирских автобусов, которые доставляют нас на работу, на учебу, на дачу и просто по своим делам. По итогам 2024 года тюменские транспортники перевезли 132 млн пассажиров. И эта цифра, по словам консультанта департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени Ольги Федотовой, постоянно растет.

"Город наш растет, увеличивается и протяженность маршрутов, их количество, - рассказала она. - В преддверии Дня города мы совместно с основным перевозчиком, Тюменским ПАТП-1, проводим выставку общественного транспорта, чтобы показать тот класс автобусов, в которых мы осуществляем перевозки пассажиров, и рассказать о целях, к которым мы стремимся. А стремимся мы постепенно заменить малый класс автобусов на более комфортабельные большие. В течение 2025 года планируем заменить 37 автобусов, сейчас ведется работа со всеми перевозчиками. Цель - улучшить комфорт пассажиров, сделать перевозки более быстрыми и удобными. Сегодня на выставке представлены современные модели автобусов НефАЗ и ЛиАЗ, которые используются для перевозки пассажиров и багажа по городским маршрутам".

Гостям мероприятия рассказали об условиях работы водителей автобусов на маршрутах регулярных перевозок и установленных льготах, познакомили с системой городского общественного транспорта, с работой Тюменской транспортной системы и видами оплаты.

Первый пассажирский автобус проехал по Тюмени в 20-х годах прошлого века, задолго до появления в городе асфальтированных дорог, свидетельствует история развития городского транспорта в Тюмени.

2 июня 1929 года по маршруту "Затюменка — Пристань" впервые отправился автобус "Организатор", смонтированный из грузовика в пожарной мастерской. В "салон" забирались по лестнице, приваренной в задней части кузова, крыши не было, только поверх бортов сделали высокие перила. В 1934 году закупили три настоящих автобуса марки ЗИС-8, и в городе заработали три полноценных маршрута.

В 1951 году городскими властями были закуплены первые комфортабельные автобусы — ПАЗ-651 (на 18 мест) и ЗИС-155 (на 28 мест). К 1959 году маршрутная сеть составляла 60 км, на линию выходило 100 автобусов по 10 маршрутам.

В 1990-х годах в Тюмени появились коммерческие маршруты.

Борис Олейник

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# автобусы , общественный транспорт

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