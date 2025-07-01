В Тюменской области детские пособия выплатят раньше срока

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Получателям пособий выплатят их довольствие в Тюменской области 1 августа. Новая дата связана с тем, что 3 августа — выходной день, сообщает региональное отделение Социального фонда России.

1 августа фонд перечислит единое пособие на детей до 17 лет, ежемесячные пособия по уходу за ребёнком до полутора лет для неработающих родителей, на первого ребёнка до трех лет, пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

Семьям, которые каждый месяц получают выплату из материнского капитала и работающим родителям, которым выплачивают средства на уход за ребенком до полутора лет,перечисления произведут по графику - 5 и 8 августа соответственно.

Пенсии за август в Тюменской области региональное отделение СФР переведет на банковские счета пенсионеров 7, 19 и 21 августа.

В отделении отметили, что выплаты поступают в течение всего дня. Получатели пенсий и пособий через отделения "Почты России" выплаты произведут с 3 по 23 августа. Точную дату можно узнать в своем почтовом отделении.

Уточнить информацию можно у специалистов отделения Соцфонда России по Тюменской области 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный). Региональные операторы работают с понедельника по четверг - с 8 до 17 часов, в пятницу - с 8 до 16 часов.

Узнать более подробную информацию об услугах можно на региональной странице сайта.