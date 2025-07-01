Концерт памяти Владимира Высоцкого переносится в тюменский "Пионер"

| Фото: сообщество музыкальной студии "Интервал" ВКонтакте | Фото: сообщество музыкальной студии "Интервал" ВКонтакте

Концерт памяти Владимира Высоцкого, который должен был состояться 25 июля в сквере Леонида Згерского, из-за дождя переносится во Дворец творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46). Начало в 19 часов, вход свободный, сообщили в городской администрации.

"Концерт будет наполнен творчеством великого поэта и песнями его эпохи, многие из которых знает не только поколение, выросшее в СССР, но и современная молодёжь, ведь это песни "проверенные временем". Прошло 45 лет с тех пор, как Владимира Семёновича не стало, но песни его живут в наших сердцах, бередят душу, а темы, на которые он писал, актуальны и по сей день", - отмечают организаторы.

В программе также прозвучат песни из репертуара Александра Городницкого, Юрия Кукина, Булата Окуджавы, Александра Розенбаума, Александра Градского и других легендарных поэтов и композиторов.

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