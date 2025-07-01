В Тюмени открыли обновленный двор на улице Щербакова

| Фото: Администрация Тюмени | Фото: Администрация Тюмени

Обновленный двор появился у дома № 142, корп. 4 на ул. Щербакова в Тюмени. Приемка объекта состоялась в преддверии Дня города, 25 июля.

"Этот двор – подарок нашим жителям и городу в целом. Пространством могут пользоваться тюменцы всех возрастов, проводить здесь время с пользой. Надеемся, что горожане будут бережно относится к имуществу, к комфорту, созданому для них. Каждый год таких обновленных территорий становится все больше, и открытие каждого из них - большое событие для жителей”, – сказал заместитель главы Тюмени Евгений Сорокин.

Вместе с инициативной группой горожан объект оценил председатель правления общественной организации ветеранов СВО "Держава" Олег Ямпольский. По его словам, такие проекты вносят существенный вклад в воспитание молодого поколения: дети могут здесь заниматься спортом, участвовать в дворовых патриотических мероприятиях.

"Среди тех, кто сегодня защищает страну в зоне специальной военной операции, есть и жители этого микрорайона. Безусловно, они тоже ценят то, что делается здесь для их семей, их родных", - считает он.

Одна из особенностей новой локации в том, что здесь удалось гармонично соединить спортивную площадку, воркаут-зону и и мини-парк с местами отдыха для пожилых людей, отметила руководитель управляющей компании "Даудель" Ирина Реш.

Из-за дождливой погоды праздник по случаю открытия двора решили провести позднее. Здесь соберутся соседи, выступят творческие коллективы, жители смогут оценить все преимущества обновленной территории.

Отметим, что всего в 2025 году в Тюмени новый облик приобретут дворы 30 многоквартирных домов.

Инна Пахомова