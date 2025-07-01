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В Тюмени почтили память выдающегося предпринимателя прошлого накануне Дня города

Общество, 12:25 25 июля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Знаменательное событие состоялось 25 июля у памятника купцу и меценату Андрею Текутьеву в центре Тюмени. Несмотря на непогоду, горожане собрались на Текутьевском бульваре, чтобы почтить память выдающегося земляка.

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Исторический экскурс провели участники в костюмах XIX века, рассказавшие о неоценимом вкладе Текутьева в развитие города. За 12 лет на посту городского головы и всю жизнь продолжая благотворительную деятельность, он построил первый в Сибири каменный драматический театр, открыл Пушкинскую библиотеку, возвел больницу с первым в городе рентгеновским аппаратом и ремесленное училище. Благодаря его усилиям Тюмень получила Транссибирскую железную дорогу, а также множество школ, церквей и объектов городской инфраструктуры.

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Глава города Максим Афанасьев подчеркнул: "Очень правильно, когда из поколения в поколение передается память о тех, кто управлял Тюменью, о тех, кто делал все возможное, чтобы город становился более развитым, красивым, благоустроенным и перспективным. И это важно передавать будущим поколениям".

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В торжественной церемонии возложения цветов к памятнику городского головы прошлого приняли участие глава Тюмени Максим Афанасьев, председатель городской думы Светлана Иванова, почетные граждане, депутаты, лидеры общественных движений, представители молодого поколения. Среди пришедших был и ученик 30-й школы Илья Попов, выразивший надежду на появление в современной Тюмени меценатов уровня Текутьева.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Андрей Иванович много сделал для развития Тюмени и на благо ее жителей. Считаю, что в нашем городе и так есть все, но если появится меценат подобного уровня в наше время, то пусть разобьет еще больше парков, где можно будет гулять", — поделился школьник.

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Память о меценате увековечена не только в названии бульвара и памятника. За свои заслуги он получил звание Почетного гражданина Тюмени. По завещанию большую часть состояния он передал на благотворительность, оставив после себя яркий пример истинного служения родному городу.

Инна Кондрашкина

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# Андрей Текутьев , возложение цветов , День города , Максим Афанасьев

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