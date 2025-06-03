Строительные компании Тюменской области успевают заявить о своих достижениях

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Строительные компании Тюменской области успевают заявить о своих достижениях на региональном уровне. До 10 июня организаторы принимают заявки на конкурс лучших достижений строительной отрасли.

Как сообщает Главное управление строительства Тюменской области, оргкомитет конкурса подвел предварительные итоги заявочной кампании. Всего поступило 30 заявок, около 20 номинантов еще готовят документы и направят их в ближайшее время.

"Номинантом на "Объект года" в этом году стал новый корпус ТюмГУ. Компания "Мостострой-11" (входит в Нацпроектстрой), как генеральный подрядчик, уже подала пакет документов. Традиционно на конкурс представят объекты благоустройства – парки и скверы, дворовые территории. Предусмотрена возможность рассказать и о восстановлении объектов в новых регионах. Главное, чтобы организации имели отношение к строительному комплексу Тюменской области и способствовали его развитию", - отметил президент Союза строителей Тюменской области Андрей Никитин.

Свои достижения представители отрасли могут заявить в номинации "Организация года", "Руководитель года", "Объект года", "Технология года", "Продукт года", "Проект года", "Развитие населенных пунктов", "Лучший застроенный микрорайон".

Отметим, конкурс "На лучшее достижение строительной отрасли Тюменской области" проводится в регионе 24 раз. Награды найдут героев в канун Дня строителя, торжественное награждение пройдет в ДК "Нефтяник" 5 августа.

Чтобы стать участниками конкурса, нужно представить пакет документов в оргкомитет по адресу Тюмень, ул. Челюскинцев, 3, телефон (3452) 444-095.

Положение о конкурсе размещено здесь.