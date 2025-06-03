  • 3 июня 20253.06.2025вторник
  • В Тюмени 21..23 С 1 м/с ветер северо-восточный

Строительные компании Тюменской области успевают заявить о своих достижениях

Общество, 19:14 03 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Строительные компании Тюменской области успевают заявить о своих достижениях на региональном уровне. До 10 июня организаторы принимают заявки на конкурс лучших достижений строительной отрасли.

Как сообщает Главное управление строительства Тюменской области, оргкомитет конкурса подвел предварительные итоги заявочной кампании. Всего поступило 30 заявок, около 20 номинантов еще готовят документы и направят их в ближайшее время.

"Номинантом на "Объект года" в этом году стал новый корпус ТюмГУ. Компания "Мостострой-11" (входит в Нацпроектстрой), как генеральный подрядчик, уже подала пакет документов. Традиционно на конкурс представят объекты благоустройства – парки и скверы, дворовые территории. Предусмотрена возможность рассказать и о восстановлении объектов в новых регионах. Главное, чтобы организации имели отношение к строительному комплексу Тюменской области и способствовали его развитию", - отметил президент Союза строителей Тюменской области Андрей Никитин.

Свои достижения представители отрасли могут заявить в номинации "Организация года", "Руководитель года", "Объект года", "Технология года", "Продукт года", "Проект года", "Развитие населенных пунктов", "Лучший застроенный микрорайон".

Отметим, конкурс "На лучшее достижение строительной отрасли Тюменской области" проводится в регионе 24 раз. Награды найдут героев в канун Дня строителя, торжественное награждение пройдет в ДК "Нефтяник" 5 августа.

Чтобы стать участниками конкурса, нужно представить пакет документов в оргкомитет по адресу Тюмень, ул. Челюскинцев, 3, телефон (3452) 444-095.

Положение о конкурсе размещено здесь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# достижения , строительство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:34 03.06.2025Тюменская область поможет восстановить дома в Краснодоне
20:23 03.06.2025Десять тысяч конструктивных элементов отремонтировали в Тюменской области
20:11 03.06.2025Владимир Чебоксаров: участников "Боевого кадрового резерва Тюменской области" поддерживают земляки
19:47 03.06.2025Рюкзаки с необходимыми на СВО вещами вручают в Тюмени контрактникам

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора