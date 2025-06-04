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Два видеоэндоскопа поступили в Аромашевскую и Юргинскую районные больницы

Общество, 15:23 04 июня 2025

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Два комплекта современных систем видеоэндоскопии поступили в областную больницу №11. Оборудование распределили между филиалами в Аромашевскую и Юргинскую районные больницы, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Каждая из новых эндоскопических систем включает в себя два видеогастроскопа и два видеоколоноскопа. Оборудование было приобретено в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

"Введение в эксплуатацию видеоэндоскопических систем позволит значительно повысить уровень диагностики и лечения. С начала февраля 2025 года в Аромашевской районной больнице уже было проведено 40 исследований фиброгастродуоденоскопии и 10 колоноскопий. Эти процедуры крайне важны для раннего выявления онкологических заболеваний, что может спасти жизни наших пациентов", - прокомментировал главный врач областной больницы №11 Алексей Белов.

Современные технологии, по его словам, не только повысят точность диагностики, но и сделают прохождение процедуры обследования более комфортным для пациента. "Уверен, что новые устройства будут активно использоваться и помогут в диагностике и лечении множества заболеваний, в том числе раннего выявления онкологии", - добавил Алексей Белов.

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# национальный проект Продолжительная и активная жизнь , нацпроект , эндоскопия

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