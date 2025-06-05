  • 5 июня 20255.06.2025четверг
  • В Тюмени 20..22 С 4 м/с ветер западный

Дело вымогателей рассмотрят в тюменском суде

Происшествия, 12:47 05 июня 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Уголовное дело в отношении четверых мужчин, обвиняемых в вымогательстве, рассмотрит Центральный районный суд Тюмени. Как сообщает прокуратура Тюменской области, пяти потерпевшим причинен ущерб на сумму около миллиона рублей.

По версии следствия, в 2023 году обвиняемые разработали преступную схему по вымогательству денег у потерпевших, которые якобы занимались сбытом наркотиков и мошенничеством.

Соучастники представлялись сотрудниками полиции и, применяя насилие, заставляли потерпевших признаваться в противоправных действиях и требовали деньги за не привлечение к ответственности.

В ходе предварительного расследования "признания" потерпевших не подтвердились. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# вымогательство , суд , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:47 05.06.2025Дело вымогателей рассмотрят в тюменском суде
11:41 05.06.2025Тюменца обвиняют в убийстве прохожего
09:51 05.06.2025Действующий лесной пожар выявили в Тюменской области за сутки
09:40 05.06.2025Трое детей пострадали в ДТП в центре Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора