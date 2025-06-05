Дело вымогателей рассмотрят в тюменском суде

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Уголовное дело в отношении четверых мужчин, обвиняемых в вымогательстве, рассмотрит Центральный районный суд Тюмени. Как сообщает прокуратура Тюменской области, пяти потерпевшим причинен ущерб на сумму около миллиона рублей.

По версии следствия, в 2023 году обвиняемые разработали преступную схему по вымогательству денег у потерпевших, которые якобы занимались сбытом наркотиков и мошенничеством.

Соучастники представлялись сотрудниками полиции и, применяя насилие, заставляли потерпевших признаваться в противоправных действиях и требовали деньги за не привлечение к ответственности.

В ходе предварительного расследования "признания" потерпевших не подтвердились. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.