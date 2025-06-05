В Тюмени назвали самые популярные летние блюда

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

40 % жителей Тюмени назвали окрошку самым любимым летним блюдом. Еще 38 % - шашлык, а свекольник предпочитают только 3 %. Такие результаты опроса приводят сервис по поиску работы SuperJob и "Перекресток".

Мужчины чаще женщин предпочитают окрошку, свекольник популярнее у женщин, а вот шашлыки любят все одинаково.

Еще 19 % назвали другие летние хиты: вареную кукурузу, кабачковые оладьи, овощной салат, зеленые щи со щавелем, фруктовое желе и мороженое.

Респонденты в возрасте 35—45 лет чаще выбирают окрошку, тогда как любители шашлыков — это в основном молодежь до 35 лет.

С ростом уровня доходов увеличивается и любовь к традиционному холодному супу на квасе или на кефире, тогда как популярность шашлыков снижается.