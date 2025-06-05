Онлайн-собеседования проекта "Боевой кадровый резерв" прошли 362 тюменца

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

362 кандидата прошли онлайн-собеседования проекта "Боевой кадровый резерв". 5 июня этот этап завершается, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. Далее для тех, кто уже вернулся со спецоперации домой, стартуют очные испытания. После них начнётся обучение, которое продлится в течение года.

"Уверен, все участники проекта "Боевой кадровый резерв" почерпнут для себя много полезного, смогут развить управленческие навыки и после построить карьеру в крупной компании, на государственной или муниципальной службе", - отметил глава региона в своем Telegram-канале.

Узнать подробную информацию о проекте можно на сайте боевойкадровыйрезерв72.рф.