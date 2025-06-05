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Взаимодействие бизнеса и самозанятых: как платформа упрощает процесс

Общество, 15:32 05 июня 2025

сгенерировано искусственным интеллектом | Фото: сгенерировано искусственным интеллектом

Всё больше компаний в России переходят на гибкие формы сотрудничества. Вместо штатных сотрудников - самозанятые специалисты. Это удобно, особенно если бизнес работает с сезонными нагрузками, проектной занятостью или удаленными исполнителями. Но вместе с гибкостью возникает и ряд вопросов: как проверить статус самозанятого, как заключить договор, выдать оплату, не нарушая закон? Ответ - в цифровых решениях. В частности, платформа для взаимодействия с самозанятыми может значительно упростить все этапы сотрудничества.

Почему бизнес всё чаще выбирает самозанятых

Самозанятость - это официальный налоговый режим для физлиц без статуса ИП. Такие специалисты самостоятельно платят налоги, не требуют оформления в штат и могут работать с несколькими заказчиками одновременно.

Для бизнеса это выгодно:

● Не нужно платить страховые взносы и удерживать НДФЛ;

● Не требуется вести кадровый документооборот;

● Оплата осуществляется по факту выполненной работы.

Однако важно действовать строго в рамках закона - особенно если компания работает сразу с десятками или сотнями исполнителей. Ошибки в оформлении грозят доначислениями от ФНС и потерей контроля над расходами. Поэтому всё чаще бизнес обращается к платформенным решениям.

Что делает платформа

Современные цифровые сервисы, такие как "Консоль.Про", автоматизируют каждый шаг - от регистрации исполнителя до выплат. Вот как это работает:

1. Поиск и онбординг исполнителей.

Платформа позволяет быстро подключить новых самозанятых: по ссылке, через приглашение или автоматически при массовом наборе. Проверка статуса через ФНС происходит в фоновом режиме.

2. Оформление договоров.

Все документы формируются автоматически. Договоры подписываются электронной подписью, соответствуют требованиям закона и хранятся в цифровом архиве.

3. Учет чеков и налогов.

Самозанятый пробивает чек в приложении "Мой налог", а платформа собирает и подшивает все чеки к отчетности. Это важно для бухгалтерии и аудита.

4. Выплаты.

Бизнес перечисляет оплату сразу нескольким исполнителям в один клик. Суммы сверяются с чеками, ошибки исключены.

5. Контроль и отчётность.

Вся информация по исполнителям, услугам и платежам доступна в одном интерфейсе. Есть выгрузки, статистика и интеграции с бухгалтерией.

Удобство не только для компаний

Платформа упрощает жизнь не только бизнесу, но и самозанятым. Исполнитель получает четкий алгоритм работы: зарегистрироваться, подписать договор, выполнить задание, пробить чек, получить оплату. Без лишних звонков и документов. Подработка для самозанятых все чаще становится их основной работой благодаря такой простой и отлаженной схеме.

Кроме того, у исполнителей появляется прозрачная история доходов, что может быть полезно для получения кредитов, ипотеки или ведения личной финансовой отчетности.

Вывод

Самозанятые - это мощный кадровый ресурс, особенно для бизнеса, которому важна гибкость и экономичность. Чтобы взаимодействие было законным, удобным и масштабируемым, стоит использовать цифровые решения. Платформа для взаимодействия с самозанятыми облегчает рутину и снижает риски, а бизнес получает больше свободы для роста. Платформа "Консоль.Про" - один из ярких примеров того, как технологии могут упростить сложное.

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