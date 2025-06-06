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Танцевальный батл "Перекресток эпох" устроят для тюменцев в сквере Згерского

Общество, 17:10 06 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Танцевальный батл "Перекресток эпох" состоится в Тюмени в сквере Леонида Згерского (ул. Республики, 29) 8 июня в 16 часов. Встречу готовят любительские коллективы, специализирующиеся на исторических танцах, — клуб "Полонез" и студия "Гельвеция", сообщает администрация города.

Клуб "Полонез" готов продемонстрировать горожанам танцы XVIII–XIX веков: вальсы, менуэт, контрданс, старинный итальянский танец романеска. Студия "Гельвеция" приобщит публику к культуре средневековой Европы XIII–XV веков, исполнив бранль, польку, аллеманду, шапеллуаз.

"Полонез" и "Гельвеция" будут чередовать свои выступления. Все участники будут в соответствующих исторических костюмах.

Горожане не останутся только зрителями — оба коллектива подготовили игровые мастер-классы для всех желающих.

Напомним, сквер Леонида Згерского благоустроили по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" (прежнее название "Жилье и городская среда") в 2024 году.

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# национальный проект Инфраструктура для жизни , нацпроект , сквер Згерского , танцы

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